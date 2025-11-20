¿Por qué Atlético Nacional vs Junior no jugarían en el Estadio Atanasio Girardot?

Atlético Nacional tendrá que recibir al Junior de Barranquilla para la tercera fecha de los cuadrangulares, pero no podrá jugar en el Estadio Atanasio Girardot porque estará ocupado en un concierto.

Y aunque el club ‘Verdolaga’ tendría como plan B jugar este partido en el estadio Palogrande de Manizales (casa de Once Caldas), Junior no estaría de acuerdo.

Le puede interesar: Se creyó Superman: Captaron terrible patada voladora en partido de la Selección Colombia 😱

Resulta que la tercera fecha, que aún no tiene programación oficial, se disputaría el fin de semana del miércoles 26 y jueves 27 de noviembre.

No obstante, en el Estadio Atanasio Girardot se llevará a cabo el concierto de J Balvin el sábado 29 de noviembre, razón por la cual, la cancha no estará disponible en estas dos fechas, pues se tiene que someter a las adecuaciones pertinentes del concierto.

El calendario del fútbol colombiano está tan apretado que la Dimayor pretende que los equipos jueguen cada tres o cuatro días, hecho que imposibilitaría la opción de aplazar este compromiso para otra fecha.

Vea también: ¿Cuándo fue la última vez que Santa Fe le ganó a Bucaramanga en condición de visitante?

¿Por qué no se podría jugar en el Estadio Palogrande de Manizales el partido de Atlético Nacional vs Junior?

De esta manera, surgió la posibilidad de que el partido se juegue en el Estadio Palogrande de Manizales, teniendo en cuenta que Once Caldas no clasificó a cuadrangulares.

El problema es que diferentes medios de comunicación han señalado que la postura del Junior es no aceptar que se juegue en Manizales y este tipo de cambios necesita la aprobación de ambas partes.

En ese orden de ideas, será necesario esperar qué decisión toma la Dimayor frente a este partido de la tercera fecha de los cuadrangulares.