En el único título que ha conseguido Atlético Bucaramanga del fútbol colombiano, le ganaron la final a Independiente Santa Fe.

La final de ida, que se jugó en el Estadio Américo Montanini, fue victoria para el ‘Leopardo’ 1-0 con gol de Freddy Hinestroza. Ese mismo año se enfrentaron por Copa y nuevamente Bucaramanga salió victorioso.

Un año más tarde se volvieron a cruzar en cuadrangulares y nuevamente ganó el ‘Leopardo’, así que recordamos la última vez que el ‘León’ salió victorioso de Bucaramanga.

¿Cuándo fue la última vez que Santa Fe le ganó a Bucaramanga en condición de visitante?

Para sorpresa de muchos, no ha pasado mucho tiempo, pues aunque todos recuerdan las derrotas de Liga y Copa en instancias definitivas, el año pasado Santa Fe venció a Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini.

Esto sucedió el 7 de agosto de 2024 en la cuarta fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2024-2. El ‘León’ venció al ‘Leopardo’ en aquella ocasión por la mínima diferencia gracias a un solitario tanto de Julián Millán.

Bucaramanga venció a Santa Fe en la primera fecha de los cuadrangulares:

Con un hombre menos durante todo el segundo tiempo, Bucaramanga hizo respetar su casa y derrotó a Santa Fe por la mínima diferencia con un gol de Luciano Pons. De esta manera, Tolima y Bucaramanga tomaron la ventaja del Grupo con tres puntos, mientras que Fortaleza y Santa Fe quedaron sin puntos.

En la segunda fecha, Santa Fe recibirá a Fortaleza en el Estadio El Campín de Bogotá, mientras que Bucaramanga tendrá que visitar el Estadio Manuel Murillo Toro para enfrentarse al Deportes Tolima de Lucas González.

Vale la pena resaltar que Tolima es líder del grupo gracias a la ventaja deportiva (punto invisible) que obtuvo al finalizar en la segunda posición en el ‘todos contra todos’.