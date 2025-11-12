Candidato a DT de Nacional habría pedido las salidas de Edwin Cardona y Alfredo Morelos

Tras la salida de Javier Gandolfi, en Atlético Nacional sonaron varios candidatos para reemplazarlo como director técnico y uno de ellos fue el español Miguel Ángel Ramírez que, según versiones de prensa, habría exigido las salidas de Edwin Cardona y Alfredo Morelos para su arribo.

Fue el periodista de ESPN, Luis Arturo Henao, el que en la mañana de este miércoles 12 de noviembre soltó esta información, además, señalando que esto mismo lo habría expresado Carlos Antonio Vélez.

Sin embargo, la versión dada señala que fue por esta exigencia que no se dio la llegada del técnico porque tanto el presidente, Sebastián Arango, como el director deportivo, Gustavo Fermani, se habrían opuesto a esta petición.

“Lo que ha expresado @velezfutbol es cierto: @nacionaloficial tenía listo a Miguel Ángel Ramírez, pero este exigió la no continuidad para el próximo año de Cardona y Morelos a lo que Fermani y él presidente le dijeron que no”, señaló el periodista.

Según esta versión, la no llegada de Miguel Ángel Ramírez a Atlético Nacional habría estado supeditada a esta situación, aunque tampoco está definida la continuidad de los dos jugadores en el conjunto antioqueño para el próximo año, por el momento.