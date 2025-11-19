Se creyó Superman: Captaron terrible patada voladora en partido de la Selección Colombia 😱

Cuando la Selección Colombia juega, la mayoría del país se une para alentar a una sola voz al combinado nacional. Sin embargo, también hay personas que no pueden dejar de lado la pasión por los clubes.

Esto sucedió en un partido de la ‘Tricolor’, cuando un hombre con camiseta y gorra del Deportivo Cali, recibió una fuerte patada voladora por la espalda.

Le puede interesar: Banda colombiana habría intentado robar a la Selección Colombia en centro comercial de Estados Unidos

El video se publicó en horas de la noche del martes 18 de noviembre, después de que finalizara el partido de la ‘Tricolor’ frente a Australia, y rápidamente se hizo viral, pero no hay registro que dicho golpe se haya presentado en este encuentro amistoso.

De hecho, es muy probable que esta situación se haya presentado en algún partido anterior, teniendo en cuenta que ningún hincha del video aparece con la nueva camiseta de la Selección Colombia que se utilizará para disputar la Copa del Mundo.

El caso es que un hombre, hincha del Deportivo Cali, estaba discutiendo con otras personas en la tribuna, cuando otro sujeto se lanzó en una plancha voladora para propinarle una fuerte patada por la espalda al hombre.

El impacto fue tal, que el agresor se cayó al piso, al igual que el hombre del Cali, que salió de inmediato del video y muy seguramente cayó muchos metros más adelante.

A continuación le presentamos el video: