FPC en la pantalla grande: cadena de cine proyectará cuadrangulares, semifinales y final de Liga

Royal Films y Win Sports anunciaron una alianza que permitirá proyectar en salas de cine algunos de los encuentros más importantes de la Liga BetPlay, incluidos cuadrangulares, semifinales y final. La iniciativa busca ofrecer a los aficionados una alternativa para seguir el campeonato en espacios colectivos y con proyección de alta calidad.

La propuesta incorpora sonido de sala y pantalla gigante, elementos que facilitan una experiencia inmersiva y que reproducen con mayor fidelidad la dinámica de cada partido. Con esta apuesta, Royal Films amplía el uso de sus salas para eventos en vivo, una tendencia que ha ganado espacio en distintos mercados.

Dentro del anuncio, la compañía informó que los asistentes podrán acceder a una opción de consumo denominada Combo Win Sports, compuesta por bebida (cerveza o productos Postobón), crispeta personal, perro caliente y un Pin Win Audio, un código promocional de Win Sports que desbloquea contenido adicional durante las transmisiones, incluyendo comentarios exclusivos, relatos alternativos y experiencias de audio especiales diseñadas para complementar cada partido.

Las transmisiones ya se encuentran habilitadas en multicines seleccionados. La programación detallada de los encuentros está disponible en www.cinemasroyalfilms.com y en la aplicación oficial de la cadena, disponible en App Store y Play Store.

Royal Films señaló que esta iniciativa busca ampliar las posibilidades de acceso al entretenimiento deportivo y ofrecer a las audiencias una forma distinta de vivir los partidos del torneo local desde un entorno colectivo.