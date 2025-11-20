Petro sacó su lado futbolero: le echó flores a la marca colombiana que vestirá a una selección en el Mundial 2026

Gustavo Petro, presidente de Colombia, elogió y felicitó a SAETA, marca de ropa deportiva del país, que tendrá el lujo de vestir a Haití, una de las selecciones que estará disputando el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA en 2026.

Durante la presente semana, dicha selección fue una de las que consiguió tiquete directo por la Eliminatoria de la Concacaf, junto a Curazao y Panamá, que se sumaron a las anfitrionas (USA, México y Canadá) para la cita orbital.

En medio de este logro, la cuenta futbolera, Juez Central, destacó que en medio del terremoto de 2010, SAETA le regaló uniformes al seleccionado en medio de la solidaridad, un gesto que fue agradecido y luego se selló un acuerdo formal que deriva a que la marca llegue al Mundial. Esta publicación llegó a ojos del mandatario de los colombianos que los felicitó.

“Tras el tremendo terremoto en Haití en 2010, la marca colombiana SAETA se ofreció producir y regalarle los uniformes a la selección de Haití. La Federación Haitiana aceptó encantada. Y unos años después, formalizaron la relación comercial por contrato. Hoy en día, más de 10 años después, SAETA aún provee los uniformes de la selección. Fue justo con esta marca que vuelven a un Mundial tras 52 años. El apoyo e inversión en los haitianos valió toda la pena. SAETA estará en el Mundial con Haití❤️💙”, fue el mensaje de Juez Central.

Ante dicha publicación, el presidente Gustavo Petro señaló: “Felicitaciones a SAETA. Marca colombiana que estará en las camisetas del mundial por su solidaridad con Haití. Ayudar es la clave de la existencia”.

Orgullo colombiano, así lo dejó claro el presidente Gustavo Petro sobre la marca SAETA que estará vistiendo a la Selección de Haití en medio de la Copa Mundial 2026.