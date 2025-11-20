Eduardo Luis pidió a Alfredo Morelos para la Selección Colombia y dio razones para pensarlo

Eduardo Luis López, narrador de los canales Win Sports y RCN, sorprendió a más de uno señalando que Alfredo Morelos es el delantero que necesita la Selección Colombia y pidió a Néstor Lorenzo que se fije en el goleador de Atlético Nacional.

Todo esto después de los partidos amistosos de La Tricolor contra Nueva Zelanda y Australia, enfocado precisamente al segundo juego en donde señaló que se vio muy liviano el ataque del combinado nacional.

Según el relator, un hombre que se asocie y aporte al juego del equipo es necesario y el futbolista que mejor lo hace hoy en día es el atacante de Atlético Nacional.

“Lamento mucho que Lorenzo (Néstor) no haya tenido esto en cuenta, pero necesitamos un delantero diferente. Suárez (Luis) me dejó inquieto, todo el mundo se quedó con el Suárez de los 4 goles ante Venezuela, un equipo liviano y abierto; pero en el partido ante Australia, Colombia se vio sin peso en el área rival, liviano”, contextualizó.

Luego de hacer el gesto de la celebración del Búfalo, y que Juan Felipe Cadavid se lo referenciara, señaló: “Descripción gráfica de lo que necesitamos en la Selección. No tenemos un delantero así. Jhon Córdoba es el 9 que va, al menos habría chocado, pero Suárez evitó el contacto. No hay un delantero que salga, que busque una pared, que juegue… ¿quién lo es? Morelos. Necesitamos un man que tenga cuerpo y carrocería”.

“Además, para los que van a hablar de él, Morelos tiene más de 200 goles en Europa, goleador de Europa League, la verdad, no tenemos un delantero así”, finalizó.

Alfredo Morelos, una opción para el ataque de la Selección Colombia que Eduardo Luis López le plantea a Néstor Lorenzo y que divide opiniones de muchos.