Definida la programación de las fechas 3, 4 y 5 de los cuadrangulares del fútbol colombiano

Desde la Dimayor confirmaron la programación de las fechas 3, 4 y 5 de los cuadrangulares del fútbol colombiano que se estarán disputando desde el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre del presente año.

Pese a que sigue el dilema sobre la sede en la que se jugará el duelo entre Atlético Nacional y Junior, porque en el Estadio Atanasio Girardot se llevará a cabo el concierto de J Balvin el sábado 29 de noviembre y el conjunto visitante no aceptó jugar en Manizales, desde la Dimayor ya le pusieron fecha a esos duelos.

Vea también: Petro sacó su lado futbolero: le echó flores a la marca colombiana que vestirá a una selección en el Mundial 2026

Programación Cuadrangulares FPC

Fecha 3

Martes 25 de noviembre

Santa Fe vs Tolima | 7:30 p.m. | El Campín

Miércoles 26 de noviembre

Bucaramanga vs Fortaleza | 6:30 p.m. | Américo Montanini

Atlético Nacional vs Junior | 8:30 p.m. | Estadio por definir

Jueves 27 de noviembre

América vs Medellín | 7:30 p.m. | Pascual Guerrero

Fecha 4

Sábado 29 de noviembre

Tolima vs Santa Fe | 5:30 p.m. | Manuel Murillo Toro

Fortaleza vs Bucaramanga | 8:00 p.m. | Metropolitano de Techo

Domingo 30 de noviembre

Junior vs Atlético Nacional | 6:30 p.m. | Metropolitano Roberto Meléndez

Lunes 1 de diciembre

Medellín vs América | 8:00 p.m. | Atanasio Girardot

Vea acá: Mundial 2026: Realizado el sorteo para los Play-offs rumbo a la cita orbital

Fecha 5

Miércoles 3 de diciembre

Fortaleza vs Santa Fe | Hora por definir | Metropolitano de Techo

Bucaramanga vs Tolima | Hora por definir |

Jueves 4 de diciembre

Junior vs América | Hora por definir | Metropolitano Roberto Meléndez

Nacional vs Medellín | Hora por definir | Atanasio Girardot