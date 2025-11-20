Definida la programación de las fechas 3, 4 y 5 de los cuadrangulares del fútbol colombiano

Desde la Dimayor confirmaron la programación de las fechas 3, 4 y 5 de los cuadrangulares del fútbol colombiano que se estarán disputando desde el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre del presente año.
Pese a que sigue el dilema sobre la sede en la que se jugará el duelo entre Atlético Nacional y Junior, porque en el Estadio Atanasio Girardot se llevará a cabo el concierto de J Balvin el sábado 29 de noviembre y el conjunto visitante no aceptó jugar en Manizales, desde la Dimayor ya le pusieron fecha a esos duelos.
Programación Cuadrangulares FPC
Fecha 3
Martes 25 de noviembre
Santa Fe vs Tolima | 7:30 p.m. | El Campín
Miércoles 26 de noviembre
Bucaramanga vs Fortaleza | 6:30 p.m. | Américo Montanini
Atlético Nacional vs Junior | 8:30 p.m. | Estadio por definir
Jueves 27 de noviembre
América vs Medellín | 7:30 p.m. | Pascual Guerrero
Fecha 4
Sábado 29 de noviembre
Tolima vs Santa Fe | 5:30 p.m. | Manuel Murillo Toro
Fortaleza vs Bucaramanga | 8:00 p.m. | Metropolitano de Techo
Domingo 30 de noviembre
Junior vs Atlético Nacional | 6:30 p.m. | Metropolitano Roberto Meléndez
Lunes 1 de diciembre
Medellín vs América | 8:00 p.m. | Atanasio Girardot
Fecha 5
Miércoles 3 de diciembre
Fortaleza vs Santa Fe | Hora por definir | Metropolitano de Techo
Bucaramanga vs Tolima | Hora por definir |
Jueves 4 de diciembre
Junior vs América | Hora por definir | Metropolitano Roberto Meléndez
Nacional vs Medellín | Hora por definir | Atanasio Girardot