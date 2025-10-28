Presidente del Cali le tiró el teléfono a periodistas que le preguntaron por temas de dinero

A Humberto Arias Jr no le gustó ‘ni cinco’ que le preguntaran por el presupuesto que dispondrá Deportivo Cali para reforzar la nómina de cara al próximo año con base en los fichajes que pida Alberto Gamero.

Tan grande fue su disgusto que colgó la llamada en vivo, dejando una lamentable imagen que se difundió en redes sociales.

Resulta que Humberto Arias Jr concedió una entrevista con el programa ‘Super Combo de Cali’, donde no dudaron en preguntarle por la nómina del próximo año para que Deportivo Cali vuelva a competir, y de paso, logre alejarse de la zona del descenso que todavía los acecha.

En principio, el presidente de la institución ‘Azucarera’ hizo énfasis en que están trabajando en los fichajes sin apresurarse, como señala el adagio popular, ‘lentos pero seguros’: “Las cosas son poco a poco, paulatinamente. Lo vamos a hacer”.

Sin embargo, cuando los periodistas le contra preguntaron de dónde saldrá el dinero para realizar estas contrataciones, Arias prefirió cortar la comunicación en plena entrevista al aire, señalando que “más tarde los llamaba”.

Los comunicadores intentaron sortear el momento diciendo que le entró una llamada urgente al presidente del Cali, aunque no disimularon su mala cara.

A continuación le presentamos el video: