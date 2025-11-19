Dimayor sancionó a Harold Santiago Mosquera y tendrá que pagar casi 15 millones de pesos, ¿Por qué razón?

Harold Santiago Mosquera ha dado mucho de qué hablar últimamente, no solo por el gran nivel que ha mostrado en los más recientes partidos (fundamental en la clasificación de Santa Fe a cuadrangulares), sino porque lo han vinculado con varios equipos del fútbol colombiano como Millonarios y América de Cali.

El caso es que, un día antes del debut de Santa Fe en cuadrangulares, Dimayor sancionó al jugador por lo que hizo hace dos partidos, contra Deportivo Cali.

Vea acá: Banda colombiana habría intentado robar a la Selección Colombia en centro comercial de Estados Unidos

En las horas de la mañana de este miércoles 19 de noviembre, la Dimayor anunció castigo para el futbolista de Santa Fe tras la celebración del gol que le anotó al Deportivo Cali en los últimos minutos correspondiente a la fecha 19 del pasado domingo 9 de noviembre.

Harold Santiago, luego de lograr de manera agónica el único tanto del compromiso para mantener con vida a Santa Fe en su lucha por el bicampeonato, se quitó la camiseta para celebrar de manear eufórica, hecho que le costó una tarjeta amarilla y una multa de casi 15 millones de pesos:

“Sancionar al señor Harold Santiago Mosquera Caicedo, jugador del registro del Club Independiente Santa Fe S.A (“Santa Fe”)con multa de catorce millones doscientos treinta y cinco mil pesos ($14.235.000),por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 19ª Fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025, entre el Club Independiente Santa Fe S.A. y el Club Asociación Deportivo Cali S.A.“.

¿A qué hora juega Santa Fe vs Bucaramanga?

El primer partido de cuadrangulares del vigente campeón del fútbol colombiano será en condición de visitante, frente a Atlético Bucaramanga, en el Estadio Américo Montanini.

El partido de Bucaramanga vs Santa Fe comenzará a partir de las 6:30 de la tarde y contará con la transmisión de Win Sport+.