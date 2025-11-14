“Salimos doblemente perjudicados”, Leonel Álvarez pidió que designen árbitros a la altura

Atlético Bucaramanga enfrentó a Deportivo Pasto en la última fecha del ‘todos contra todos’ y sorpresivamente perdió 0-3, quedándose así sin la posibilidad de obtener la ventaja deportiva (también denominado punto invisible).

Leonel Álvarez no se guardó nada en la rueda de prensa y atacó al árbitro Diego Ulloa.

El técnico fue directo al expresar su incomodidad por la presentación de Diego Ulloa, asegurando que la Comisión Arbitral tiene que analizar el rendimiento de sus jueces para designar a quienes mejor lo hagan:

“Salimos doblemente perjudicados. El árbitro aún no se ha dado cuenta, pero uno de nuestros jugadores sufrió una fractura de mano. Es bueno que la Comisión Arbitral designe jueces de la altura, no del Llano a la altura porque vienen a descansar también. Todos tienen que pensar, desde su puesto, qué es lo mejor para cada compromiso”.

Eso sí, Leonel dejó claro que el arbitraje no influyó directamente en el resultado y deseó que Deportivo Pasto se ponga al día con sus obligaciones:

“Esto no tiene nada que ver con Pasto, a quienes esperamos que, en tres o cuatro días, les paguen. Eso no puede quedar impune. Ya veo otra vez el mismo tema y la verdad felicitar al rival porque jugaron de manera correcta, lo hicieron de la mejor manera y nosotros no estuvimos a la altura”.

¿Contra quién jugará Atlético Bucaramanga en los cuadrangulares?

Una vez finalizaron todos los encuentros, se llevó a cabo el sorteo que destinó a Atlético Bucaramanga a enfrentarse a Deportes Tolima (con ventaja deportiva), Fortaleza e Independiente Santa Fe.

El ‘Leopardo’ sueña con su segundo título en la historia tres semestres después del primer campeonato.