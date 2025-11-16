Himno de Colombia volvió a ser cantado por artista e incomodó a los fanáticos

Previo al partido de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda, el himno del país fue cantado, una vez más, por una artista invitada, situación que generó incomodidad y reclamos entre los aficionados, más allá de si lo hizo bien o no quien lo interpretó, que en esta ocasión fue la cantante Betzabeth.

En una situación que se ha hecho repetitiva para los partidos de La Tricolor, se acude a algún cantante para que cante las estrofas de la canción nacional, algo que los aficionados dejan claro que no les gusta para nada y piden que dejen sonar la pista original con el himno habitual.

Vea acá: Javier Hernández Bonnet soltó preocupante revelación sobre un grande del FPC

Incluso, la publicación al respecto de la propia cuenta oficial de la Federación se llenó de reproches con comentarios pidiendo terminar con esto y volver a la canción original.

Comentarios sobre himno cantado de Colombia

PORQUÉ DIABLOS SE TIENEN QUE TIRAR EL HIMNO ASÍ??? LO MÁS LINDO QUE TENEMOS, Y LO DAÑAN??? NO JODAS.

Los neozelandeses como gente seria con la pista del himno. Nosotros, como una recocha, como siempre colocando a cantar a otro el himno que sería escucha mejor con la pista. No hacen algo bien ni por error en esta federación.

Cuál es el problema de poner el himno original, por lo menos hoy fue una buena cantante y no unos pedantes sin talento que han puesto antes

Por qué ponen siempre ponen a un fantasma a cantar el himno, que boleta cuando alguien canta el himno acapella

Que necesidad de siempre poner a alguien a cantar el himno y dañar.

simplemente toca el himno normal bro

Hiju*** como se tiran el himno asi, el himno se canta con instrumental BURROS

Como van a poner a cantar a alguien el himno de colombia no me jodan no aprendieron de la final de la copa América Que asco

Porqué no dejan sonar los acordes del Himno Nacional de Colombia en los partidos de la selección?. Odio cuando ponen a cantar a alguien, que frustración yo esperando las trompetas

Dejen de poner a cantar gente hiju***dejen escuchar el himno con la música como a todo patriota le gusta