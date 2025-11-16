Carlos Antonio Vélez tomó postura para las elecciones y apareció en foro de precandidatos de cierto partido político

Carlos Antonio Vélez, reconocido en el mundo del fútbol colombiano por sus análisis, varias veces controvertidos por muchos, también se ha caracterizado por tomar partido con opiniones políticas en sus programas con clara inclinación hacia la corriente de derecha y ahora se fue de frente, apareciendo en un foro de precandidatos del partido Centro Democrático.

Para nadie es secreto la afinidad del periodista con dicho partido, pero, lo que no se tenía claro era su participación directa en dicho partido en donde fue uno de los protagonistas del foro.

En una de las publicaciones realizadas por el partido, se habla de una propuesta de la senadora y precandidata Paloma Valencia en la que impulsa una segunda jornada escolar para fortalecer el deporte.

Vea acá: “No aclare porque confunde”, Min. Trabajo le pegó una peinada épica a César Augusto Londoño

“La senadora y precandidata Paloma Valencia (@PalomaValenciaL) propone impulsar una segunda jornada escolar que fortalezca el deporte y las actividades culturales para los niños. Plantea que los bienes de la SAE deben destinarse al deporte —o subastarse para financiarlo— y destaca la necesidad de una gran inversión nacional en escenarios deportivos”, señala la publicación del partido junto al video.

En la grabación aparece Carlos Antonio Vélez, hablando de escenarios deportivos y entrenadores de calidad, mencionando el porcentaje ejecutado en cuanto a infraestructura, mientras interactúa con la Senadora Valencia y dicho video fue utilizado para promocionar esa propuesta.

También, sale interactuando con la postura de María Fernanda Cabal, en la que “propone impulsar alianzas público-privadas mediante obras por impuestos para invertir de forma eficiente en canchas y escenarios deportivos. Asegura que esto permitiría proyectar a Colombia como sede de competencias olímpicas, atraer turismo y fortalecer el encadenamiento productivo que genera riqueza”.

Por su parte, Paola Holguín “propone fusionar los ministerios de Educación, Deporte y Cultura para lograr mayor trazabilidad, eficacia y eficiencia presupuestal gracias a la tecnología. Advierte que es imperdonable la reducción del 70% del presupuesto durante el gobierno Petro, que ha afectado profundamente todos los programas deportivos”.

Vea también: Himno de Colombia volvió a ser cantado por artista e incomodó a los fanáticos

Como un protagonista de primer orden, en medio de los precandidatos del partido Centro Democrático apareció orondo y muy majo Carlos Antonio Vélez.