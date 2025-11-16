“No aclare porque confunde”, Min. Trabajo le pegó una peinada épica a César Augusto Londoño

Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo del gobierno de Colombia, le salió al paso al periodista deportivo César Augusto Londoño al que dejó sin palabras, le pidió no tergiversar informaciones y, de paso, le reprochó no denunciar nunca los incumplimientos laborales en el deporte del país.

Todo se dio en el marco de la protesta que han venido adelantando los futbolistas, que se quedan estáticos en los primeros segundos de los partidos del FPC, como reclamo ante la negativa de la FCF y de la Dimayor de firmar un acuerdo laboral que ellos han buscado con la mediación de Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales).

Sobre esto, el periodista apareció a decir que dicha entidad no existía, algo que fue desmentido por el Ministro.

“Los futbolistas colombianos están muy mal representados por ACOLFUTPRO. Esta entidad, que fue declarada inexistente como sindicato, nunca ha logrado un diálogo positivo con el fútbol. En la fecha 20 protestaron porque @Dimayor y la Federación no firmaron un acuerdo laboral. Al no existir, ¿qué acuerdo se va a firmar?”, señaló César Augusto Londoño.

A ese comentario le llegó la respuesta de Antonio Sanguino que fue bastante contundente: “Señor @cesaralo, no aclare porque confunde. @acolfutpro existe, actúa y representa a los futbolistas. Lo que un juez decidió, en segunda instancia, fue cancelar su registro sindical porque jurídicamente nació como asociación civil, no como sindicato.

Pero nunca ha sido disuelta ni liquidada: la asociación sigue vigente y con reconocimiento pleno de la ley.

En Colombia, como lo establecen la OIT y la jurisprudencia nacional, las asociaciones de trabajadores, aun sin ser sindicatos, pueden negociar acuerdos colectivos con sus empleadores. Ese es el estándar del Convenio 87 y es el que defendemos desde el Ministerio del Trabajo y de los trabajadores.

El acuerdo laboral que han venido construyendo ACOLFUTPRO, la Dimayor y la FCF es perfectamente válido y legítimo. Solo falta su firma.

Los futbolistas no están “mal representados”: están organizados, están unidos y están ejerciendo un derecho que durante años se les negó. En Colombia el fútbol también es trabajo, y quienes viven del fútbol tienen derecho a asociarse y a exigir condiciones dignas.

Desde el @MintrabajoCol tenemos un deber claro: proteger la libertad de asociación y respaldar a quienes defienden sus derechos.

Lamento que quien cubre el deporte nacional deslegitime a quienes lo sostienen y no tenga una sola palabra para denunciar los incumplimientos laborales que hoy enfrentan”.

Deslegitimado quedó el comentario de César Augusto Londoño por parte del Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que no solo le dejó claro que la Agremiación existe y representa a los jugadores, sino que de paso lo señaló de quedarse en silencio ante incumplimientos de los dirigentes.