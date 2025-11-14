Fuertes críticas a futbolista de Millonarios por promocionar fiesta con “licor, polvos de colores y finca privada”

Millonarios quedó eliminado en la fase de todos contra todos por primera vez desde 2020, hecho que desató muchas críticas por parte de los hinchas, que piden una renovación urgente de la plantilla porque no están convencidos de varios jugadores que hay en la nómina, no solo por su nivel en la cancha, sino por su comportamiento fuera de ella.

Por ejemplo, Edwin Mosquera está ‘en el ojo del huracán’ por estar promoviendo una fiesta para el 30 de diciembre.

El periodista Alejandro Soche expresó a través de su cuenta de X la indignación que le causó ver la publicidad que Edwin Mosquera está haciendo para una fiesta que será el próximo 30 de diciembre, dando a entender que está más concentrado en otras actividades que en el fútbol.

A continuación las palabras del periodista:

“Millonarios eliminado y Edwin Mosquera desde noviembre está pensando en la rumba del 30 de diciembre. Licor, sancocho, polvos de colores y finca privada. Mientras tanto en su juego:

Partidos: 15

Goles:0

Asistencias: 0

Fotos rumbeando: 1

6 meses le quedan. Debería irse".

Y en los comentarios de la publicación original también se puede leer a los hinchas enojados con Edwin Mosquera.

David Mackálister Silva habló sobre los aspectos a mejorar en Millonarios:

El capitán del equipo ‘Embajador’ precisamente había dejado claro que para el próximo semestre sería necesario que los jugadores entiendan la importancia de vestir los colores de Millonarios y representarlos de la mejor manera:

“Yo creo que me uno al profe, hay que mejorar todo, empezando desde la cabeza, y cuando hablo de la cabeza, es de tener la capacidad de entender dónde estamos y qué institución estamos representando. Yo creo que eso sí es como uno dice ‘un semestre para el olvido para nosotros los jugadores’. Vuelvo y lo repito porque todo el plantel sabe que no estuvimos a la altura de lo que es Millonarios, que esas lagunas no las puede tener un jugador que esté en Millonarios. Entonces, tenemos un montón de cosas, por no decir que absolutamente todo por mejorar”.

