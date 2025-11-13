“Hay que mejorar todo, empezando desde la cabeza”, Mackálister Silva habló sin rodeos sobre Millonarios

Millonarios venció 2-1 al Boyacá Chicó en su último partido del año, pero ya no tenían ninguna posibilidad de clasificar a los cuadrangulares.

Entonces, en la rueda de prensa, le preguntaron tanto a Hernán Torres como a David Mackálister Silva sobre los aspectos por mejorar en Millonarios y ellos no se pusieron con rodeos.

En primer lugar, respondió Hernán Torres, quien aseguró que no se puede adornar el fracaso de la eliminación de Millonarios, y se debe mejorar todo en el equipo, sin importar los fichajes que lleguen o los jugadores que se queden:

“Debemos mejorar todo. En lo futbolístico todo, debemos tener un equipo sólido, que juegue bien al fútbol, que sea equilibrado. Es lo que quiere este cuerpo técnico. No puedo entrar en aguas tibias, hay que mejorar todo y el grupo lo sabe, hay que cambiar la imagen que se dejó en este torneo”.

La pregunta entonces la respondió el capitán Mackálister Silva, quien aseguró que es necesario mejorar desde la cabeza, pero no en referencia a los directivos como los hinchas desearían, sino en los jugadores, para tener consciencia de la grandeza de Millonarios para no repetir un papel decepcionante:

“Yo creo que me uno al profe, hay que mejorar todo, empezando desde la cabeza, y cuando hablo de la cabeza, es de tener la capacidad de entender dónde estamos y qué institución estamos representando. Yo creo que eso sí es como uno dice ‘un semestre para el olvido para nosotros los jugadores’. Vuelvo y lo repito porque todo el plantel sabe que no estuvimos a la altura de lo que es Millonarios, que esas lagunas no las puede tener un jugador que esté en Millonarios. Entonces, tenemos un montón de cosas, por no decir que absolutamente todo por mejorar”.