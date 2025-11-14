Óscar Córdoba respondió si la Selección Colombia tiene con qué ganar el Mundial 2026

Óscar Córdoba habló con PUBLIMETRO bajo el marco de la construcción de un nuevo estadio en Neiva, ciudad donde debutó con la Selección Colombia en la categoría prejuvenil, cuyo recuerdo no es el mejor porque le hicieron un gol “Mi debut con la selección Colombia prejuvenil fue en Neiva y uno de los goles que recibí ese día me tomó retrocediendo, pero en la zona del arco había un hueco que se produce cuando el entrenamiento del arquero es muy exigente. Y cuando fui a dar el paso, la bola se me desinfló y se metió”.

Pero la historia de Óscar Córdoba no terminó ahí, pues se convirtió en uno de los porteros más importantes en la historia de la Selección Colombia. De hecho, fue el portero titular en el campeonato de la Copa América que ganó la ‘Tricolor’ en 2001, cuyo partido de la final fue en El Campín de Bogotá. Por tal razón, el exfutbolista habló desde su experiencia para opinar si considera que Barranquilla debería ser la sede única del combinado nacional o cree que debería rotarse:“Siento que Barranquilla se ha convertido en el fortín de la Selección para lograr su clasificación. Seguramente hemos fallado en la clasificación, pero cuando se da la posibilidad de llevar nuestra Selección a diferentes latitudes va a ser importante para el conocimiento y sobre todo que la gente se sienta orgullosa de su Selección”.

En ese orden de ideas, Óscar Córdoba a eliminatoria no fue la más eh conveniente para el equipo durante toda esa etapa de eliminación. Mejoró al final que nos permitió escalar en puestos, pero siento que la selección pudo haber entregado mucho más en rendimiento y calidad. “Yo creo que estamos bien representados con estos miembros David, el mismo Montero, el mismo Camilo Vargas, lo que siento es que aquel que está en el arco debe estar en el mejor momento”.