Dos de México, cuatro de Estados Unidos y uno de Brasil serían los equipos que pretenden a James

A siete meses del regreso de la Selección Colombia a un Mundial luego de ocho años de ausencia, James Rodríguez, el capitán de la ‘Tricolor’, terminó su contrato con León y es agente libre.

Por ahora James está concentrado en los dos partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, pero ya se comenzó a especular sobre su futuro.

César Augusto Londoño reveló los siete clubes que estarían buscando contratar al colombiano.

James Rodríguez buscará su séptimo club en los últimos siete años (Desde 2020 ha pasado por Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano y León), para llegar preparado de la mejor manera al Mundial.

Según indicó César Augusto Londoño, las ofertas no le faltarán a James, pues América y Tigres de México pretenden que no se vaya del país.

Adicionalmente, Los Ángeles Galaxy, Toronto, Orlando City y New York City intentarán aprovechar la sede del Mundial para seducir a James y contratarlo.

Finalmente, de la liga brasileña también lo buscarían y sería Flamengo, equipo que no solamente está en la final de la Copa Libertadores, sino que además ya cuenta con un colombiano en la plantilla y es Jorge Carrascal.

“Estos son los equipos que hacen seguimiento a James Rodríguez: América y Tigres de México; Los Ángeles Galaxy, Toronto FC, Orlando City y New York City de la MLS y Flamengo de Brasil”.

El presidente de León se despidió de James:

James llegó en enero de este año para liderar el proyecto en León tras un fatídico paso por la Liga Española con el Rayo Vallecano, y aunque comenzó muy bien, con muchas victorias, con el tiempo, el rendimiento del equipo bajó, e incluso, el técnico Eduardo Berizzo salió de su cargo.

A pesar del poco tiempo que estuvo, James impactó en el León de México y así lo demostró su presidente, Jesús Martínez, quien le agradeció al colombiano por vestir la camiseta del equipo:

“Hablé con James, fuimos muy sinceros, tanto él como nosotros decidimos terminar en los mejores términos. Siempre agradecido que él haya querido vestir la playera de León y él agradecido que lo hayamos buscando en un momento difícil. Quiero desearle todo el éxito del mundo, es un crack, un jugadorazo y ojalá le vaya muy bien a donde vaya”.