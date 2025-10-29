Jefe de James Rodríguez en México tiene orden de aprehensión, ¿qué hizo?

El nombre de James Rodríguez ha estado ‘en boca de todos’ este martes 28 de octubre, porque su futuro parece que estará lejos del León, pues conforme a la información que brindaron desde diferentes sectores de la prensa, el equipo no estaría interesado en renovar al colombiano, quien se convertiría en agente libre a partir de enero.

Sin embargo, el dueño del León seguramente no estará pensando en la continuidad de James, así como tampoco tendrá cabeza para estar pensando en cualquier aspecto deportivo, pues se reveló que tiene una orden de aprehensión.

Según reportó el medio ‘Quinta Fuerza’ de México, Jesús Martínez Patiño, dueño de los equipos León y Pachuca y presidente del Grupo Pachuca, recibió una orden de aprehensión por cuenta de Un juez de control de la Ciudad de México por el delito de desobediencia de particulares agravada.

Resulta que Martínez Patiño, junto a su abogado Hipólito Cabrera, desobedecieron una orden que les prohibía la transmisión del fútbol mexicano porque los derechos le corresponden a Fox Sports México.

Resulta que en 2023 había una disputa legal del Grupo Pachuca con Fox Sports México por los derechos de transmisión de los partidos, por lo cual, un juez le habría ordenado a Jesús Martínez que no retransmitieran partidos mientras se resolvía el conflicto. Sin embargo, parece que no acataron la orden.

El problema no termina ahí, pues indicaron que Jesús Martínez e Hipólito Cabrera no se presentaron a dos audiencias judiciales pese a que fueron notificados y citados en tiempo y forma.

De esta manera, Martínez Patiño y su abogado tiene orden de aprehensión, y una vez detenidos, tendrán que ser trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, lugar donde rendirán cuentas ante la justicia.