Néstor Lorenzo dio explicaciones inéditas sobre la convocatoria de futbolistas que no juegan mucho

Una de las grandes polémicas que hay en la Selección Colombia tiene que ver con la presencia de ciertos futbolistas que no gozan de continuidad en sus equipos.

Al respecto, Néstor Lorenzo explicó que sus nóminas son siempre pensando en ganar y en formar una plantilla que se pueda complementar entre sí.

El técnico de la Selección Colombia concedió una rueda de prensa previa a los partidos amistosos que tendrán frente a Australia y Nueva Zelanda durante este mes de noviembre.

Lorenzo resaltó que ambos equipos son muy fuertes en el aspecto físico y considera que es una buena oportunidad para probar jugadores, ver alternativas y decidir cuáles son los futbolistas que deberían hacer parte de la Copa del Mundo 2026:

“Vamos a jugar con dos selecciones fuertes en lo físico, muy dinámicas, intensas; una un poquito más experimentada como Australia, que ha ido a competir a Asia para mejorar su nivel y lo ha mejorado. Son buenas pruebas, muy exigentes, y vamos a tratar de ver a los mismos jugadores, darles minutos e ir filtrando una posible lista. De acá a junio o julio falta mucho tiempo y la actualidad va cambiando, pero es bueno ver qué alternativas se nos pueden dar en varias posiciones”.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre los jugadores sin continuidad?

El argentino, quien previamente señaló la necesidad de probar jugadores y calificar el rendimiento que tengan al lado de sus compañeros en el combinado nacional, también explicó que llama a ciertos futbolistas sin mucha continuidad porque ve potencial en su talento y los rodea de otros jugadores experimentados para que puedan mostrar su mejor versión:

“Cuando pongo a un jugador nuevo o que ha jugado poco, le debo dar un contexto favorable, con jugadores que vengan jugando. Si pongo uno nuevo, hasta te cuesta entender si hay un problema. Queremos ganar cada partido; no existen para nosotros los amistosos, y vamos a armar lo mejor que se pueda el equipo”.