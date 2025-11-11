Santa Fe dio detalles sobre la llegada de su nuevo director técnico: adiós a ‘Pacho’ López

Pese a que Independiente Santa Fe está en la pelea por clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Dimayor 2025-II, su actual DT encargado, Francisco ‘Pacho’ López, no se mantendrá en el cargo y la próxima semana se conocerá el nombre del nuevo timonel, de acuerdo con lo que señaló Eduardo Méndez, presidente del club.

En entrevista con Carlos Antonio Vélez, el dirigente tocó varios temas como renovaciones, la salida inminente de Harold Santiago Mosquera y también sobre el nuevo entrenador que tendrá, dejando claro que hay dos grandes opcionados con los que está en conversaciones.

Al respecto, fue claro en señalar que "a más tardar la próxima semana tendremos un técnico para que comience a trabajar, el 10-12 de diciembre, y con su llegada hablaremos sobre los refuerzos que hay que traer”.

“Se hará cargo después de terminado el campeonato. El equipo lo seguirá manejando ‘Pacho’ este semestre y tendrá comunicación a distancia con el técnico, para saber qué refuerzos y en qué posiciones requerimos”, añadió sobre el relevo en el cargo.

Sobre las opciones: “Estamos hablando con dos técnicos. Con ambos estamos mirando nóminas para ver con quién llegamos a un acuerdo y será el que llegue, pero ya tendremos conocimientos sobre los jugadores que se pretenden. No nos estamos durmiendo con eso”.

“Por lo que he hablado con ellos, conocen el medio y el plantel. Queremos un técnico con experiencia y que haya dirigido Copa (Libertadores)”, dejó en claro.

“El objetivo de este momento es clasificar y también nos estamos preparando para el otro año que el objetivo es la competencia en Copa Libertadores”, finalizó.

De esta manera queda claro que Francisco ‘Pacho’ López terminará este campeonato al frente de Independiente Santa Fe y pase lo que pase, incluso si llega a quedar campeón, no se mantendrá en propiedad y la otra semana se conocerá al nuevo director técnico del cuadro ‘Cardenal’, según dejó claro Eduardo Méndez.