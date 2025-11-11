“Despedida de un recuerdo eterno”, equipo del FPC anunció su último partido de la historia

Tras más de cuatro décadas de historia y varios años en Primera División del Fútbol Profesional Colombiano, esta semana será el último partido en la historia del Club Deportivo La Equidad, que ya lo anunció de manera oficial en sus canales de comunicación.

El duelo del adiós de este elenco que ha sido finalista de la Liga de nuestro país, además de campeón de la Copa Colombia en el año 2008, será este miércoles 12 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo a partir de las 4:00 de la tarde.

“Acompaña a La Equidad en su último partido. 🏆 Este miércoles vivimos juntos el cierre de una historia que marcó al fútbol colombiano. Ven al estadio, vístete de verde y hagamos de esta despedida un recuerdo eterno. ⚽”, fue el anuncio del club.

Además, la institución señaló que habrá homenajes, regalos y sorpresas de despedida y agradecimiento.

La historia de La Equidad en el fútbol colombiano se da tras la anunciada adquisición del club por un grupo inversor que dará inicio a una nueva era que incluirá un nuevo nombre, otros colores, escudo y demás.