“La psicópata va quedando en su sitio”, Iván Mejía sobre precandidata presidencial

Iván Mejía Álvarez cargó una vez más contra la precandidata presidencial Vicky Dávila a la que en esta ocasión tildó de psicópata y que está quedando en su sitio, luego de algunos movimientos políticos en las últimas horas en el país.

Es de vieja data la postura política del periodista deportivo que siempre ha marcado su rechazo a la corriente de derecha y que en varias oportunidades se ha pronunciado, muy a su estilo, sobre situaciones acerca de la referida candidata.

Ahora, la opinión de Mejía Álvarez se derivó del anuncio de dos bajas en la campaña de Vicky Dávila, de la cual salieron Sandra Suárez y Alicia Arango, generando repercusión en otros sectores.

Ante una publicación de un medio sobre dicha situación, comentó la Senadora del Pacto Histórico, que señaló: “El uribismo abandona la campaña de Vicky Dávila como si fuera el Titanic”.

Fue allí que apareció el periodista a lanzar su comentario al respecto, sentenciando: “La psicópata va quedando en su sitio. Sola y despreciada”.

Una vez más, Iván Mejía Álvarez le vuelve a entrar a la opinión política y apuntó nuevamente a Vicky Dávila con la que deja claro no está para nada en sus afectos.