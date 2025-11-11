“Hostigamiento”, Boyacá Chicó explicó sus razones para que partido ante Millonarios sea a puerta cerrada

Desde Boyacá Chicó se confirmó que el partido de la última jornada de la fase regular del fútbol colombiano en el que se enfrentará a Millonarios será a puerta cerrada y de paso explicaron los motivos, que, según el club, se trata de “un propósito manifiesto de aburrirnos, asfixiarnos y forzar la salida del departamento de Boyacá. Su consecuencia práctica ha sido imponernos el dilema: “pagar en exceso o jugar sin público”.

El duelo programado para este miércoles 12 de noviembre en el estadio La Independencia finalmente no tendrá acceso de público, luego de lo determinado en la reunión con el Comité Local de Tunja.

Comunicado de Boyacá Chicó

“Boyacá Chicó F.C. informa, en contra de sus propios intereses, que el partido ante Millonarios, correspondiente a la última fecha de la Liga, se nos ha obligado, muy a pesar de nuestros intereses de jugar a puerta abierta, a disputarlo a PUERTA CERRADA.

Vea acá: “Despedida de un recuerdo eterno”, equipo del FPC anunció su último partido de la historia

Esta medida no obedece a decisión del Club, sino a condiciones arbitrarias y económicamente inviables impuestas por el Comité Local y otras autoridades departamentales, que desconocen los lineamientos del Protocolo Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y elevan los costos operativos en más del 280%, haciendo imposible la apertura del estadio.

No se trata de hechos aislados. El 30 de julio se nos forzó a operar por más de 4 partidos con una sola tribuna por incrementos no justificados que ya entonces superaban el 165%. Asimismo, en el partido anterior frente a América se negó el préstamo del estadio de Tunja en la fecha correspondiente, frustrando otra taquilla relevante, precisamente en jornadas de mayor afluencia y crecimiento del Club. Estos episodios se enmarcan en un mismo patrón de hostigamiento que, presuntamente, obedece a indicaciones de un poderoso del departamento de Boyacá en contra del Club, y que desde hace ocho meses se ejecuta como un plan debidamente premeditado y planificado. Dicho plan se materializa en ataques sistematizados del Comité Local y de otros entes públicos, cuyas decisiones han encarecido de manera desproporcionada la operación del Club, con el propósito manifiesto de aburrirnos, asfixiarnos y forzar la salida del departamento de Boyacá. Su consecuencia práctica ha sido imponernos el dilema: “pagar en exceso o jugar sin público”.

Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia. Rechazamos, eso sí, que dichos principios se utilicen como pretexto para trasladar sobrecostos ajenos a los estándares y forzar decisiones que lesionan a la institución, a su afición y a la ciudadanía tunjana y boyacense, a quienes se les impide asistir a un evento deportivo”.

Vea también: Eduardo Méndez bajó de la nube a los hinchas de Santa Fe respecto a Harold Santiago Mosquera

Según pudo conocer este medio, no fue una prohibición del Comité, como tal, sino que la decisión de jugar finalmente a puerta cerrada fue del club que insistió en catalogar el partido como de clase B, algo que negó la condición al señalar que el rival ameritaba ponerlo en categoría A. Al final de esto fue que el equipo decidió jugar sin público.

Ante los costos superiores que genera un partido clase A, Boyacá Chicó finalmente habría tomado esa determinación y ante esto, el duelo contra Millonarios será a puerta cerrada, en medio de los señalamientos del club sobre una presunta persecución que podría terminar en su salida del departamento.