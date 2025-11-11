“Por orden de poderoso petrista”, Pimentel confirmó que Chicó vs Millonarios será a puerta cerrada

Eduardo Pimentel, máximo accionista del cuadro Boyacá Chicó, confirmó que el partido de la última jornada de la fase regular del fútbol colombiano en el que se enfrentará a Millonarios, será a puerta cerrada y, según él, todo “por orden de algún poderoso Petrista en el Depto en Boyacá”.

El duelo programado para este miércoles 12 de noviembre en el estadio La Independencia finalmente no tendrá acceso de público, luego de lo determinado en la reunión con el Comité Local de Tunja.

Sobre esto, Pimentel señaló: “En un plan debidamente planeado desde hace algún tiempo por orden de algún poderoso Petrista en el Depto en Boyaca y en contra de la institución Boyaca ChicoFC ,nos han llevado a decidir muy a pesar de nuestros intereses y deseos, jugar el partido contra Millonarios en la Independencia este miércoles en la noche a PUERTA CERRADA, medidas q vienen sucediendo ya hace tiempo y con las cuales solo buscan aburrirnos”.

Según pudo conocer este medio, no fue una prohibición del Comité, como tal, sino que la decisión de jugar finalmente a puerta cerrada fue del club que insistió en catalogar el partido como de clase B, algo que negó la condición al señalar que el rival ameritaba ponerlo en categoría A. Al final de esto fue que el equipo decidió jugar sin público.

Boyacá Chicó vs Millonarios, a puerta cerrada este miércoles en Tunja, la conclusión de una novela más sobre el cuadro Ajedrezado que viene en dilemas con su sede en los últimos tiempos.