“Me da pena”: Lorenzo rompió el silencio sobre pelea con Durán en los camerinos tras empate con Perú

Este viernes, 7 de junio, la Selección Colombia empató con Perú sin goles yo luego de terminarse el partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla se generó un fuerte rumor a través de las redes sociales en el que se afirmó que se presentó una fuerte pelea entre Jhon Jader Durán y el técnico Néstor Lorenzo. Además, se agregó que también estuvieron involucrados otros jugadores como James Rodríguez y Jefferson Lerma.

PUBLICIDAD

Ante la ola de reacciones por la supuesta pelea en los camerinos, al finalizar la noche, Lorenzo decidió romper el silencio y aclaró qué fue lo que realmente pasó en los camerinos.

También le puede interesar: Selección Colombia: periodistas afirman que hubo tropel en el camerino con Durán de protagonista

Néstor Lorenzo aclaró qué fue lo que pasó en los camerinos con Durán

“Yo no puedo creer que haya tanta mala leche, como se dice en el ambiente, tanta mala voluntad y tanta maldad de inventar cosas absolutamente inexistentes. No pasó absolutamente nada. El grupo está bien, está fuerte, no jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad, nos faltó precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más”, dijo Deportes RCN el técnico de la Selección Colombia.

Luego agregó, “está todo entero, en el grupo, en el plantel. Durán salió con un dolor de espalda, y bueno, no pasó más nada. Pero, no inventen en las redes, cuando me dijeron lo que pasó, que me peleé con Durán, que me separaron otros compañeros, barbaridades. Me da pena que haya gente tan mala, hay que identificarlos, porque la verdad que hacen mucho daño al fútbol”.

Sobre el mismo tema también habló James Rodríguez, “no, es falso, es falso, casi todo lo que se habla afuera es totalmente falso. Estamos unidos, es un grupo humano bueno, a pesar de que estamos en una racha que no es tan buena”.