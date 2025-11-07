Grandes sorpresas: Definida la convocatoria de la Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo

Selección Colombia - Foto: Redes sociales de la Federación tomada el 15 de octubre del 2025

La Selección Colombia Masculina de Mayores, que se alista para sus próximos juegos amistosos, ante Nueva Zelanda y Australia, hizo pública su convocatoria de jugadores con los que asumirá estos compromisos, dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo, en el presente mes de noviembre.

Inicialmente, la Selección tenía previsto enfrentar a Nigeria en la segunda salida; sin embargo, por razones ajenas a la Federación Colombiana de Fútbol, dicho encuentro no podrá llevarse a cabo. En su lugar, Australia será el nuevo rival.

Convocatoria de la Selección Colombia – noviembre

Álvaro Angulo — Pumas (MEX)

Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)

Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)

Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)

David Ospina — Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez — Club León (MEX)

Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)

Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)

Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)

Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)

Kevin Castaño — River Plate (ARG)

Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)

Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)

Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)

Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)

Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)

Amistosos de la Selección Colombia – noviembre

15 de noviembre

Colombia Vs Nueva Zelanda | 7:00 pm (hora local)

18 de noviembre

Colombia Vs Australia | 8:00 pm (hora local)