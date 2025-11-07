Vélez ‘se despelucó’ porque cree que Néstor Lorenzo irrespetó a Kevin Mier tras la convocatoria

En la mañana de este viernes 7 de noviembre, Néstor Lorenzo reveló la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a Australia y Nueva Zelanda correspondientes a la doble fecha FIFA con varias ausencias.

Uno de los jugadores que no hizo parte de esta lista fue Kevin Mier, quien solo un día antes había sido nominado por la FIFA a mejor portero por la FIFA para integrar el equipo ideal del año.

Por esta razón, Carlos Antonio Vélez ‘se despelucó’ y aseguró que es una falta de respeto por cuenta de Néstor Lorenzo.

Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero fueron los tres porteros elegidos por Néstor Lorenzo para estos dos partidos, que seguramente serán los convocados a la Copa del Mundo.

Kevin Mier, quien a sus 25 años ya ha tenido la oportunidad de jugar algunos partidos para la Selección Colombia, no fue elegido por Néstor Lorenzo pese a que FIFA reconoció su trabajo en Cruz Azul tras postularlo como uno de los opcionados a ser el mejor arquero del mundo.

Su ausencia de la Selección Colombia le llamó la atención a Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que le parece una completa falta de respeto por parte de Néstor Lorenzo no convocar a Kevin Mier.

“Los pongo en contexto…El trino anterior corresponde al no llamado de jugadores del medio local para respetar la competencia en la que están por estas épocas… Pero con la excepción de Ospina… (yo entiendo el compromiso ) pero no puede ser que sea más importante para el mundo y para la FIFA Kevin Mier que para Lorenzo! En una de las tantas maneras de irrespetar que existen!“.

Se desconoce si Cruz Azul pidió que no convocaran al guardameta porque están en actividad todavía en la liga mexicana o si fue netamente decisión técnica.