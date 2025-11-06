¿Un ojo de la cara? Este es el alto precio de la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Foto tomada de la página web de la Federación Colombiana de Fútbol

Adidas dio a conocer de manera oficial la nueva camiseta de la Selección Colombia que será utilizada en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, inspirada en el realismo mágico y las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez.

Le contamos cuánto dinero necesita para adquirir esta prenda, tanto en su versión jugador como en su diseño para hincha.

En la página oficial de Adidas ya se puede adquirir la nueva prenda de la Selección Colombia, donde se pueden conocer algunos detalles.

Por ejemplo, la camiseta de la Selección Colombia versión jugador, que vale casi $600.000, está diseñada para el rendimiento, por eso, incorpora la avanzada tecnología Climacool+ de adidas, pensada para un enfriamiento focalizado y diseñada con mapeo corporal para un flujo de aire óptimo.

Ahora bien, la camiseta versión fan de la Selección Colombia, cuesta casi $380.000 y está confeccionada con un ajuste ceñido con una silueta estilizada, tiene cuello en V, mientras que el logo adidas y el escudo del club están bordados. Además, utiliza la tecnología Climacool que absorbe y dispersa el sudor.

Los precios de la nueva camiseta de la Selección Colombia:

Camiseta local Selección Colombia 26 versión jugador: $599.950

Camiseta local Selección Colombia 26: $379.950

Camiseta local Selección Colombia 26 para niños: $279.950

Conjunto local Selección Colombia para niños (camiseta y pantaloneta): $339.950

¿Cómo cuidar la nueva camiseta de la Selección Colombia?

Si usted adquirió la prenda, le dejamos algunas recomendaciones para el cuidado de la misma al momento de lavarla: