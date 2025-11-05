Adidas lanzó oficialmente las fotos de la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial del 2026

La Selección Colombia será una de las representantes de Sudamérica en la próxima copa del Mundo que se va a celebrar en los meses de junio y julio del 2026. Allí, la ‘Tricolor’ se perfila como una de las candidatas a dar la sorpresa en una nueva cita mundialista y desde ya comienzan los preparativos para la que será una nueva e histórica competencia, empezando por el lanzamiento de la nueva piel que se vestirá en estos tres países.

Y es que en la mañana de este miércoles 5 de noviembre se hizo oficial el lanzamiento de la nueva prenda que, aunque se filtró hace meses, ya se puede ver completamente en HD y con su pantaloneta como acompañante, dándonos una idea de cómo se verán las estrellas de nuestro país en los próximos amistosos que se jueguen y, por supuesto, en el próximo mundial al que volvemos tras 8 años de ausencia.

Con hologramas en el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol, además dl emblema de Adidas, ambas con un gran relieve. El ya mencionado grabado de mariposas a lo largo y ancho de la prenda. La palabra Colombia en la nuca con un plástico grueso y un amarillo mucho más vivo, y manteniendo los detalles de color naranja que deslumbraron en la camiseta anterior, se espera que esta sea un éxito en sus primeros días de lanzamiento y que se compre de forma masiva en el país y el mundo.