Así lucen las cuatro colecciones de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026

Colecciones de Adidas para la Selección Colombia - Fotos: Redes sociales de la empresa alemana tomadas el 5 de noviembre del 2025

La Selección Colombia se encuentra estrenando su camiseta para la Copa del Mundo del 2026, y detrás de ella, todas las colecciones que estarán disponibles próximamente en las tiendas Adidas del país. A través de sus redes sociales, el periodista Pipe Sierra dio a conocer las fotos de las que serán las cuatro colecciones en diferentes colores y diseños que se podrán adquirir por sumas bastante elevadas como nos ha acostumbrado la marca.

Colección Azul oscura

Un azul oscuro con detalles en un tono más claro, rojos y amarillos, además del logo de la Federación Colombiana de Fútbol con sus colores habituales, esta es una de las colecciones más elegantes y sobrias lanzadas por la marca.

Colección blanca

El conjunto de prendas blancas trae recuerdos de algunos artículos pasados, pero con la mezcla de colores que maneja la marca alemana en la actualidad, agregándole también detalles en color naranja.

Colección azul clara

Con un azul mucho más vivo, esta colección promete ser una de las más vendidas para los aficionados de la ‘Tricolor’, en especial la chaqueta, camiseta y buzo, que pueden usarse de forma natural con ropa casual.

Colección amarilla

Por último, la colección amarilla que acompaña a la camiseta con su color vivo y detalles en azul, para todos aquellos que prefieran prendas parecidas a la que usan los jugadores, pero con un diseño distinto y más simple.