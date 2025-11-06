Histórico: MinTrabajo anunció un acuerdo laboral en pro de los derechos de los futbolistas

Atlético Nacional vs América de Cali en el Atanasio Girardot, fecha 8 del fútbol colombiano

En 2021, Aculfutpro tuvo que hacer una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para obligar a que se inicien las negociaciones, teniendo en cuenta que la Federación Colombiana de Fútbol no había abierto la puerta a escuchar sus peticiones.

Posteriormente, en marzo de 2025, los futbolistas profesionales de nuestro país anunciaron que se irían a huelga para exigir que se cumpliera el pliego de peticiones en pro de mejorar las condiciones laborales.

De esta manera, una buena noticia se conoció en la mañana de este jueves 6 de noviembre, pues la Federación Colombiana de Fútbol, Dimayor, Ministerio de Trabajo y Acolfutpro llegaron a un acuerdo laboral para los futbolistas.

Vea también: Millonarios llegaría hasta la FIFA por Neyser Villarreal y Cruzeiro está muy pendiente de lo que pase

¿Cuáles eran las exigencias de los futbolistas?

Dentro del pliegue de peticiones se destacan los siguientes aspectos:

Estatuto del jugador

Aumentar el porcentaje por transferencia del futbolista e implementar disposiciones de FIFA que aún no se aplican en Colombia.

Código disciplinario

Acabar con las multas y sanciones desproporcionadas, por ejemplo de dos (2) semanas a tres (3) meses y multa de sesenta (60) a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes ($44.000.000 de pesos) suspensión por la simulación de infracciones que conduzcan a un error arbitral.

Minuta única

Minuta única de contrato de trabajo obligatoria para clubes y futbolistas. Que Acolfupro tenga una copia de su contrato.

Pólizas de salud

Una póliza de salud o de medicina prepagada a cargo de la FCF y Dimayor para recibir tratamiento médico especializado

Partido anual de la Selección Colombia

A favor de Acolfupro para fortalecer su fondo social con sus asociados.

Participación sobre derechos de televisión

Acolfutpro pide una participación en los derechos de televisión y transmisión de las competencias Dimayor.

Reuniones con los futbolistas de la Selección Colombia

Acolfutpro quiere dos reuniones anuales con las Selecciones tanto femenina como masculina en su lugar de concentración.

Entradas para partidos

Concertación de entradas para los partidos de torneos locales y de las Selecciones Colombia

Protocolo contra discriminación, acoso y violencia de género

Adopción de protocolos contentivos de las políticas contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género.

Acuerdo laboral histórico para los futbolistas colombianos:

Un comunicado del Ministerio del Trabajo informó acerca el acuerdo histórico al que llegaron las diferentes entidades relacionadas al fútbol colombiano para garantizar los derechos de los jugadores:

“El Despacho del Señor Ministro del Trabajo, en el marco de las actuaciones adelantadas con la Federación Colombiana de Fútbol, la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales – ACOLFUTPRO, convoca a las partes a la firma del Acuerdo Tripartito, en cumplimiento de la aprobación del acuerdo alcanzado en la última sesión, celebrada el pasado 29 de septiembre de 2025.

Este acto constituye la culminación del proceso de diálogo y concertación desarrollado bajo la mediación del Ministerio del Trabajo, en el marco del fortalecimiento del diálogo social y la promoción del trabajo digno".