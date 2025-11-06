MinTrabajo tomó medidas contra equipo del FPC por pretender jugar contra Medellín ‘como si nada’

Deportivo Pereira está atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia: Ante el incumplimiento de los directivos hay una posibilidad de que pierdan el reconocimiento deportivo.

En los más recientes partidos han tenido que jugar con los futbolistas jóvenes, razón por la cual, Ministerio de Trabajo abrió investigación para corroborar que todos tuvieran contrato.

Pero ahora, previo al partido frente al Medellín, el MinTrabajo reveló que inició investigación administrativa sancionatoria porque no han suspendido las actividades y planean jugar como si nada pasara.

Este fue el comunicado de MinTrabajo sobre Deportivo Pereira:

“El Ministerio del Trabajo confirmó el inicio de la investigación administrativa sancionatoria contra el Club Deportivo Pereira por incumplir la medida cautelar de suspensión de actividades emitida previamente la cartera laboral. La acción legal se suma a las deudas acumuladas por el club en salarios y de aportes a seguridad social a sus trabajadores. La Dirección Territorial del Risaralda, a cargo de Andrés Piedrahita Gutiérrez, fue quien oficializó el inicio del proceso.“A pesar del Auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el Club Deportivo Pereira no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre. Por ello, iniciaremos inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularemos los cargos respectivos”, afirmó. El director territorial señaló que la desobediencia a la orden ministerial es el cargo más grave en este momento: “Se confirma que el equipo programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad”. Los cargos formulados están relacionados con las denuncias previas, confirmadas en su momento por el Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que incluyen: El no pago oportuno de salarios y de aportes a seguridad social, recargos dominicales y festivos a trabajadores. Fuentes oficiales del Ministerio recordaron que la medida preventiva de suspensión de labores para los empleados del Club se mantendrá vigente hasta que se verifique y certifique el pago total de los adeudos laborales. Así mismo, durante el desarrollo de la investigación, se exige que se mantenga el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, sin importar su tipo de contratación, y se continúen pagando los salarios sin ningún tipo de descuento".