Tres equipos del FPC estarían detrás de Dayro Moreno, a quien se le termina el contrato en Once Caldas

A pesar de tener 40 años de edad, Dayro Moreno sigue siendo uno de los futbolistas más importantes de nuestro país, y eso lo demuestra fecha tras fecha con su influencia en el Once Caldas.

El delantero ha tenido un gran 2025, año que quedará para la historia como su regreso a la Selección Colombia tras brillar con goles en la Copa Sudamericana para llevar al Once Caldas hasta los cuartos de final del torneo.

Sin embargo, a Dayro se le termina su contrato con Once Caldas en diciembre y parece que tres equipos de nuestro país lo estarían buscando.

La prioridad de Once Caldas seguramente será renovar al ídolo, quien también es el capitán, goleador y líder del equipo, aprovechando que Dayro en varias ocasiones ha señalado su interés de seguir jugando fútbol al menos un año más.

Sin embargo, el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, reveló que al momento de preguntarle acerca de la renovación, le respondieron “hay que esperar”, despertando dudas de su continuidad.

Mientras tanto, según el comunicador, otros tres equipos del fútbol colombiano estarían interesados en contratar al máximo goleador de nuestro país en toda la historia, aunque se desconoce de qué equipos se trata:

“DAYRO MORENO ¿Renovación? “Hay que esperar”(3 equipos interesados)“,