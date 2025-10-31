Deportivo Pereira comenzó a ponerse al día con los sueldos de sus jugadores según Pipe Sierra

Uno de los problemas más grandes de un equipo del Fútbol Profesional Colombiano durante las últimas semanas es el retraso en los pagos de nómina y seguridad social del Deportivo Pereira con sus jugadores y empleados. Tras esto, se dio una lamentable situación en la que los futbolistas decidieron hacer un cese de actividades ausentándose en los últimos dos encuentros del club, mismo que decidió jugar con su plantilla sub 20 recibiendo 9 goles en total.

Ante esto, el Ministerio del Deporte, la SIC y decenas de entidades han puesto sus ojos sobre el equipo por las irregularidades que viene presentando y que, como queda en evidencia, es difícil que puedan salir. De hecho, ya se informó que el plazo del club es de 9 días para ponerse al día con todos antes de perder su reconocimiento deportivo que le permite hacer parte del FPC, por lo que incluso podrían llegar a descender a segunda división.

Eso sí, el periodista Pipe Sierra reveló que este 31 de octubre se hizo el abono de una de las quincenas que adeudan a los jugadores, poniendo el primer grano de arena que supone el posible retorno a la normalidad en unos días mientras se recauda todo el dinero necesario de las tres quincenas restantes.

Con esto, la idea es que las dos últimas fechas del todos contra todos se puedan jugar con el plantel profesional de una vez por todas y que, a pesar de ya estar eliminados, no reciban más goleadas aparatosas y sigan exponiendo a juveniles que no tienen la culpa de lo que sucede, pero que, sin duda, tuvieron una oportunidad de oro para mostrarse ante el FPC y quizá sean tenidos en cuenta más adelante para el primer equipo u otro de los 36 que existen en nuestra nación.