Aseguran que Millonarios se reforzará con un extranjero que juega en Deportivo Pasto

Para nadie es un secreto que este segundo semestre fue un fracaso para Millonarios, pues además de quedar eliminados de la Copa BetPlay a manos de Envigado, tampoco pudieron clasificar a los cuadrangulares en la liga.

Por supuesto, un factor fundamental para que el proyecto deportivo en 2026 sea mejor es la contratación de refuerzos. Y tal parece que los directivos ya están trabajando en esta materia porque un periodista aseguró que contratarán a un extranjero que actualmente juega en Deportivo Pasto.

El periodista encargado de adelantar esta información fue Daniel Pérez, quien utilizó su cuenta de X, para asegurar que Facundo Boné, el delantero uruguayo de 29 años, que actualmente juega en Deportivo Pasto, pero que también ha jugado en Deportes Tolima, sería uno de los primeros fichajes de Millonarios para el próximo año.

Según aseguró Pérez, la llegada de este jugador contaría con la aprobación de Hernán Torres, quien en varias ocasiones ha resaltado la necesidad de contratar más jugadores:

“Mucha atención que Facundo Boné tiene todo adelantado para ser nuevo jugador de Millonarios ya habría recibido el Ok del cuerpo técnico”.

¿Qué ha dicho Hernán Torres de los fichajes?

Durante una conferencia de prensa, el técnico de Millonarios aseguró que los directivos ya se pusieron en la tarea de estudiar a los jugadores que contratarán, aunque se ganó varias críticas porque muchos interpretaron que él no está al tanto de los futbolistas que llegarán.

“Tengo entendido que los directivos ya están en esa gestión. Están trabajando sobre los refuerzos. Todos los equipos se refuerzan cuando termina la temporada y yo pienso que Millonarios no va a ser la excepción. Se está mirando y llegará el momento que ellos digan públicamente a quién van a traer, cuáles son los refuerzos. Lógicamente, hay que tener una reunión para poder conversar con ellos, pero sé que están en esa gestión”.

