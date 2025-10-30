“No debe seguir”, Criticaron a Hernán Torres por lo que dijo sobre la dirigencia con relación a los refuerzos

A falta de dos fechas para que se termine el ‘todos contra todos’, Millonarios quedó eliminado de la Liga BetPlay 2025-2 tras no lograr derrotar a Once Caldas en el Estadio El Campín de Bogotá.

En la rueda de prensa, Hernán Torres expresó la decepción por no alcanzar la clasificación y aseguró que los directivos están trabajando en los fichajes, pero recibió varias críticas porque muchos interpretaron que él no tendrá injerencia en la llegada de jugadores.

Hernán Torres llegó tras la destitución de David González para intentar encaminar a Millonarios hacia la clasificación, pero tenía muy poco margen de error y finalmente quedó eliminado.

En varias ocasiones, el técnico insistió en que la plantilla de Millonarios es muy corta y necesita reforzar la nómina, pero tras el partido contra Once Caldas

“Tengo entendido que los directivos ya están en esa gestión. Están trabajando sobre los refuerzos. Todos los equipos se refuerzan cuando termina la temporada y yo pienso que Millonarios no va a ser la excepción. Se está mirando y llegará el momento que ellos digan públicamente a quién van a traer, cuáles son los refuerzos. Lógicamente, hay que tener una reunión para poder conversar con ellos, pero sé que están en esa gestión”.

Este comentario de Hernán Torres

- “No debería decir “a quienes VAMOS A TRAER”? Digo yo…"

- “Un técnico que esta desentendido de la conformación del equipo 2026 es un dt que no debe seguir, un dt que sale a la rueda de prensa a excusarse no debe seguir.un dt que espera hasta el minuto 70 para realizar un 1er cambio y mantiene a un limitado como Edwin Mosquera”.

- “Un técnico que salga con ese comentario no debe seguir en el equipo, ya está demostrado que los directivos no tienen ni idea del tema deportivo técnico, solo quieren comprar o contratar barato y ensayar a ver si sacan algo de plática, esos ensayos son de equipo de la B”.