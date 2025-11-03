Deportes

“Es lamentable”, Óscar Córdoba sobre la reducción de presupuesto que sufrirá MinDeporte en 2026

El exfutbolista dejó claro que los deportistas necesitan los recursos para poder entrenar y prepararse de la mejor manera de cara a las competiciones, tanto nacionales como internacionales

Óscar Córdoba tildó de lamentable la reducción del presupuesto de MinDeporte para 2026
Óscar Córdoba Foto de Publimetro Colombia
Por Daniel Barbosa

La noticia de la reducción al presupuesto para el Ministerio del Deporte cayó como un ‘balde de agua fría’ porque se estima que bajará un 66% pasando de $1,3 billones a cerca de $460.000 millones.

Ante esto, muchos deportistas han alzado la voz de protesta, y en este caso, Óscar Córdoba fue quien habló con Publimetro Colombia sobre esta reducción del presupuesto.

Publimetro Colombia tuvo la oportunidad de conversar con Óscar Córdoba durante la exposición de Felipe Olave por la llegada de un nuevo estadio en Neiva, específicamente, en una isla del Río Magdalena.

El exfutbolista aseguró que es lamentable el recorte a MinDeporte porque ese dinero es importante para que todos puedan entrenar y prepararse de la mejor manera de cara a las competencias tanto nacionales como internacionales:

“Es lamentable que se haya dado ese recorte al Ministerio del Deporte. Parte de ese desarrollo es de esos recursos para poder generar buenos entrenadores, buenos sitios de entrenamiento, buena capacidad para que el jugador y el deportista se entrene y que uno se dé cuenta de que la empresa privada quiere apostarle, aunque es riesgoso para esa persona que está haciendo la inversión”.

