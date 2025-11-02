¿Por qué Edwin Cardona no jugará con Atlético Nacional contra América en la semifinal de Copa?

Diego Arias dio una sorpresa para los hinchas de Atlético Nacional porque no alineó ni a William Tesillo ni a Jorman Campuzano, ni a Marlos Moreno, ni a Edwin Cardona en el partido de la semifinal de ida de la Copa BetPlay contra América.
Los dos primeros están en el banco de suplentes por decisión técnica, pero Edwin Cardona y Marlos Moreno están por fuera debido a otra razón.
Tanto Edwin Cardona como Marlos Moreno estarán por fuera de la semifinal contra América porque están pagando una suspensión que data del partido anterior frente a Once Caldas.
Cardona fue expulsado, por lo cual, no podrá jugar ni el partido de ida en el Atanasio Girardot ni tampoco el juego de vuelta que definirá al finalista en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.
Por su parte, Marlos Moreno, quien también había sido expulsado, se pierde únicamente este partido de ida, y si Diego Arias lo considera, podría jugar en el juego de vuelta.
Edwin Cardona atraviesa un difícil momento en su vida personal:
El futbolista de Atlético Nacional está atravesando un momento personal muy difícil, pues a través de sus redes sociales contó que falleció su perrito, Cheguin, quien lo acompañó durante 15 años de su vida:
“Te voy a amar toda la vida. Cómo te me vas a ir mi Cheguin. De por vida en mi corazón”, o“Por qué me dejaste así mi loco. Te voy a extrañar 15 años a tu lado mi loco. Gracias por llenarnos de amor y hacernos tan felices. Te amo mi gordo”.