Jhon Durán volvió de la lesión, hizo el gol de la victoria y se ganó una amarilla en la celebración

Jhon Jáder Durán estuvo más de dos meses fuera de las canchas por una lesión que sufrió durante el partido de Fenerbahce vs Benfica por la fase previa de la Champions League.

Sin embargo, el delantero finalmente se recuperó y regresó a las canchas. En el clásico turco anotó el agónico tanto para la victoria de su equipo y en la celebración se quitó la camiseta, ganándose la tarjeta amarilla.

Durán ingresó desde el banco de los suplentes al minuto 66, y solamente le tomó cerca de 20 minutos marcar la diferencia, pues presionó alto a la defensa rival, se barrió para interceptar el balón y sin dejarlo caer, desenvainó un disparo que terminó subiendo al marcador.

Jhon Jáder no pudo ocultar la emoción por esta anotación que fue definitiva para que Fenerbahce se quedara con la victoria en el clásico turco sobre Besiktas, entonces se quitó la camiseta, pero se terminó ganando la tarjeta amarilla.

El partido finalizó 3-2 a favor del equipo donde milita el delantero colombiano, hecho que les permitió volver a posicionarse en la segunda posición detrás del Galatasaray al cabo de 11 fechas.

“Marqué un golazo. Estoy orgulloso del equipo. Estoy en gran momento y forma. Estoy listo. Juegue quien juegue, lo más importante es la victoria del equipo", aseguró el colombiano tras finalizar el partido.

A continuación le presentamos el gol de Jhon Jáder Durán: