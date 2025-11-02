¿Siguiendo los pasos de Holgado? Selección Linanesa quiere contar con futbolista de Atlético Nacional

La incorporación de Rodrigo Holgado a la Selección de Malasia no parecía un asunto tan grave más allá de la ausencia del futbolista en los partidos del América que coincidieran con la fecha FIFA. Sin embargo, tras revelarse que el jugador presentó papeles falsos, el problema se le fue hondo y está sancionado.

Y aunque FIFA haya tomado medidas en el asunto, parece que esto no es impedimento para que las selecciones asiáticas sigan buscando a jugadores del fútbol colombiano, pues reportaron que el combinado libanés está interesado en un futbolista de Atlético Nacional.

El encargado de adelantar esta información fue un periodista de Win Sports: Mauricio Agudelo, quien fue muy específico al señalar que César Haydar es pretendido por la Selección de Libania.“Existe interes por parte de la Federación Libanesa de Fútbol en contar con el jugador de Atlético Nacional, César Haydar para futuras convocatorias. Al club no ha llegado hasta ahora nada oficial ni el jugador se ha pronunciado al respecto” escribió a través de su Instagram el periodista Mauricio Agudelo Arcila, etiquetando a Mariano Olsen y a Pilar Velásquez. Se desconoce si Haydar estaría interesado en defender la camiseta de este país, o si por el contrario, rechazará la oportunidad y seguirá trabajando para ser parte de la Selección Colombia.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs América por la Copa BetPlay?

El único partido del fútbol colombiano que se disputará este domingo 2 en noviembre será la semifinal de ida de la Copa BetPlay en el Estadio Atanasio Girardot.

Este partido comenzará a partir de las 6:20 de la tarde y contará con la transmisión de Win Sports+.