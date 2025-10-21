Hugo Rodallega tiene ‘de hijo’ a Independiente Medellín, según Carlos Antonio Vélez

Independiente Medellín y Santa Fe empataron a un gol en el partido que se disputó en la noche del lunes 20 de octubre y que además se dio por finalizado antes que se cumplieran los 90 minutos debido a una intensa lluvia que perjudicó el desarrollo del juego.

PUBLICIDAD

El gol de Independiente Santa Fe lo marcó Hugo Rodallega, quien también le había anotado al Medellín en el Atanasio Girardot tanto en los cuartos de final de la Copa BetPlay como en la final del fútbol colombiano en el primer semestre de este año.

Por tal razón, Carlos Antonio Vélez dejó claro que Hugo Rodallega es el papá del Medellín.

Vea acá: “Ha habido diálogo”, Leonel Álvarez rompió el silencio sobre su situación frente Atlético Nacional

Carlos Antonio habló en su espacio matutino de ‘Palabras Mayores’ este martes 21 de octubre respecto al partido que empataron Medellín y Santa Fe.

Vélez aseguró que ese punto le conviene más a Medellín, que ya tiene la clasificación casi lista, mientras que Santa Fe necesita sumar de manera urgente para no dejarse sacar del grupo de los ocho, pues hay varios rivales esperando una derrota para desplazarlo:

“Le sirve más al Medellín que a Santa Fe, porque Santa Fe no ha safado de la empatadera última. Mejor dicho, hace unos partidos que perdió el norte victorioso y necesita ganar. Gana un par de partidos y se mete. El problema es que está llegando con la zoga al cuello”.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando Carlos Antonio remarcó que Santa Fe ha sacado muy buenos resultados contra Medellín, especialmente en condición de visitante y específicamente gracias a los goles de Hugo Rodallega.

Carlos Antonio Vélez dejó claro que Hugo Rodallega es el papá de Medellín: “Iba ganando anoche porque Santa Fe se convirtió en la piedra en el zapato para Medellín. Bien Torres (Johan) por la izquierda, Hugo (Rodallega) que también los tiene de hijos”.