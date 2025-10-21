“Ha habido diálogo”, Leonel Álvarez rompió el silencio sobre su situación frente Atlético Nacional

Desde que Javier Gandolfi salió de la dirección técnica de Atlético Nacional, una gran cantidad de hinchas no han parado de pedir a Leonel Álvarez como su reemplazo.

El técnico del Bucaramanga finalmente rompió el silencio y dejó claro que se siente honrado de estar en las carpetas del ‘Verdolaga’, e incluso ha mejorado su relación con el presidente, pero actualmente está concentrado en el ‘Leopardo’.

Leonel Álvarez habló en el programa ‘Equipo F’ de ESPN, donde Jorge Bermúdez le preguntó directamente por el interés de Atlético Nacional por contratarlo para la próxima temporada.

El exfutbolista no negó que le encantaría regresar al equipo que ya defendió en el pasado, pero su mentalidad está puesta en el proyecto de Atlético Bucaramanga.

A continuación le presentamos las palabras de Leonel Álvarez:

“Cualquier entrenador estaría ilusionado en dirigir a un gran equipo y más a Atlético Nacional. Lo que sí le puedo decir es que durante mucho tiempo yo no había tenido una relación más cercana con el presidente de Nacional, me ha invitado a varios lados y no he podido porque tenemos una responsabilidad muy grande, y cuando no es así, tengo otro compromiso. Ha habido diálogo y han querido siempre contar conmigo. Estar en carpeta es bueno y más para un equipo de la calidad de Nacional. Lo que me corresponde en este momento, estoy con Bucaramanga, como Nacional está con su entrenador enfocado en su torneo. Nosotros no pensamos, al menos este cuerpo técnico, sino en sacar este proyecto adelante. Tenemos todavía más tiempo de contrato, el cariño, el amor y el reconocimiento en Bucaramanga es enorme. Yo no puedo estar sino agradecido porque no cualquier entrenador suena para Nacional, pero estoy tranquilo en este momento, enfocado con el grupo de trabajo mío y la calidad de jugadores que tenemos en sacar este proyecto adelante y poder seguir sumando en reclasificación, volver a torneo internacional, estar ilusionados y pelear hasta ese último partido que es el sueño de los que clasificamos a los ocho. Cada partido trae su afán y esperamos hacer una gran presentación.

Para finalizar esa pregunta, en este momento hay mucha tranquilidad, conmigo no ha hablado absolutamente nadie".