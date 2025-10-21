Afirman que Independiente Medellín ya aseguró a su goleador para el próximo año

Independiente Medellín ha encontrado en Francisco Fydriszewski a ese goleador que venían anhelando y es por eso que ya habría asegurado su permanencia en el equipo por todo el próximo año e incluso con la posibilidad de más tiempo.

Esto fue asegurado por el periodista Mariano Olsen, especialista en el tema de transferencias de jugadores, que manifestó el conjunto antioqueño compró el 70% de los derechos deportivos del polaco-argentino por un valor aproximado de 250 mil dólares.

Ante este desembolso, el vínculo entre las partes quedó hasta el mes de diciembre del año 2026 e incluso se podría ampliar ese periodo, de acuerdo con el periodista.

“La relación de @DIM_Oficial con FRANCISCO FYDRISZEWSKI se afianza cada día más. El club compró el 70 % de su ficha por aprox. 250.000 USD y le hizo contrato hasta dic. de 2026. El argentino esta cómodo en el club y no se descarta una ampliación del vínculo durante el próximo año”, informó Mariano Olsen.