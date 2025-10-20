Santiago Arias estuvo cerca de fichar por Santa Fe después de la lesión, contó Agustín Julio

Fractura en el peroné fue la escalofriante lesión que sufrió Santiago Arias y sin duda alguna, marcó un antes y un después en su carrera.

El futbolista no encontró continuidad en Bayer Leverkusen, Atlético Madrid ni Granada, razón por la cual, se marchó de Europa y fichó por Cincinatti de Estados Unidos.

Sin embargo, contó Agustín Julio que estuvo cerca de conseguir el fichaje de Santiago Arias para Santa Fe.

El exfutbolista contó en una conversación con el ‘Gol Caracol’ que durante su época de director deportivo de Santa Fe tuvo la oportunidad de realizar grandes contrataciones gracias a que a los jugadores les interesaba llegar al ‘León’.

Uno de los futbolistas que intentó fichar fue Dayro Moreno, cuando todavía jugaba para Oriente Petrolero de Bolivia, pero finalmente, el delantero terminó llegando a Atlético Bucaramanga:

“En la última época hubo un jugador que estuvo cerca de venir a Santa Fe, Dayro Moreno, antes de irse para el Bucaramanga, venía de Oriente Petrolero de Bolivia. Yo estuve hablando con él, desgraciadamente las cosas no se dieron”.

También reveló que tuvo la posibilidad de llegar a un acuerdo con Santiago Arias, pero tampoco fue posible su llegada: “Santiago Arias estuvo cerca de venir a Santa Fe, el lateral de la Selección Colombia, después de la lesión”.

Julio confesó que esos dos futbolistas son los primeros que piensa al recordar fichajes fallidos que hubieran podido impactar a Santa Fe, pero reiteró en que la mayoría de jugadores que buscaba, se mostraban muy interesados en fichar por el cuadro ‘Cardenal’, así como pasó en su momento con Hugo Rodallega.

“Son dos jugadores referentes, pero todos los jugadores siempre han querido venir a Santa Fe, y para uno es más fácil, pasó con Hugo Rodallega”.