“A llenarle ese estadio de pancartas”, Iván Mejía se alegró por la tutela que hincha le ganó a Millonarios

La crisis que atraviesa Millonarios ha dejado en evidencia que la relación entre hinchas y directivos está completamente rota, al punto que muchos iniciaron una campaña para pedir la destitución inmediata de Gustavo Serpa y Enrique Camacho.

De hecho, algunos aficionados han llevado las pancartas al Estadio Nemesio Camacho El Campín, y aunque quisieron censurarlos, un juzgado falló a favor de esta protesta pacífica.

Esta decisión alegró a Iván Mejía, quien hizo un llamado a los hinchas para seguir protestando contra los directivos.

Michael Andrés Méndez, hincha del ‘Embajador’, interpuso una acción de tutela ante un Juzgado de Pequeñas Causas porque durante un partido de Millonarios no le permitieron ingresar una pancarta donde hacía el reclamo a los directivos por la inversión.

A través de las redes sociales se reveló que fallaron a favor de este hincha y el “El Juzgado 84 de Pequeñas Causas falló a favor del hincha y ordenó a Azul & Blanco, Millonarios F.C., permitir pancartas con mensajes de protesta pacífica porque las frases como Amber Capital, Inviertan Bien o Vendan” y “Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero” son opiniones legítimas y no incitan a la violencia”.

Entonces Iván Mejía se pronunció al respecto, y como es de conocimiento común que no está para nada de acuerdo con la gestión de Gustavo Serpa, aprovechó para invitar a los hinchas a seguir protestando.

Además, ‘Don Iván’ aseguró que Serpa no puede censurar a los hinchas y pidió que llenen el estadio con las pancartas de protestas:

“El derecho a protestar, la legitimidad de la disonancia. El petulante Serpa no puede silenciar las voces contra su pésima gestión. Bien pir el hincha. A llenarle ese estadio de pancartas!!”