Hinchas de Millonarios exigen la destitución inmediata de Gustavo Serpa y Enrique Camacho

El comienzo del segundo semestre del 2025 para Millonarios ha sido muy complejo, pues luego de tres partidos que han jugado, no han podido sumar ni un punto y se ubican en la última posición de la tabla.

Entonces los hinchas, ni siquiera están pidiendo la ‘cabeza’ de David González, ahora quieren la destitución de Gustavo Serpa y Enrique Camacho.

A través de una página web, los hinchas se unieron para solicitarle a Amber Capital, no solo la salida de Gustavo Serpa y Enrique Camacho, sino también un proyecto deportivo serio, la inversión adecuada, o en caso que no haya voluntad, la venta del club.

A continuación le presentamos la carta que también puede consultar dando clic aquí:

“Estimado equipo de Amber Capital,

Me dirijo a ustedes como devoto hincha de Millonarios Fútbol Club - el equipo de fútbol con más historia y más querido de Colombia - para expresarles mi profunda preocupación y rotundo rechazo a la actual dirección del club a cargo de Gustavo Serpa y Enrique Camacho, y para exigir a Amber Capital, como accionista mayoritario, que asuma su responsabilidad y actúe de inmediato.

Esto no es una mala temporada. Esto es un colapso institucional.

Millonarios ha sufrido fracaso tras fracaso, temporada tras temporada. No hay resultados, no hay un proyecto deportivo serio, no hay una inversión acorde con la historia y la talla del club. Lo más alarmante de todo: no hay reacción, ni responsabilidad, ni voluntad de cambio.

Mientras miles de aficionados siguen apoyando al equipo con amor incondicional -comprando entradas, merchandising y productos oficiales- a pesar de las reiteradas críticas públicas de hinchas, periodistas y comentaristas, la directiva solo ha respondido con silencio, apatía e indiferencia.

Esta situación ya no es sostenible. Por lo tanto, exigimos:

La destitución inmediata de Gustavo Serpa y Enrique Camacho. La creación de un proyecto deportivo serio, ambicioso y profesional. Inversión digna del legado y dimensión de esta institución. Y, si no hay disposición para ello, la venta de sus acciones a quienes realmente estén comprometidos con el futuro del club.

Millonarios no puede seguir siendo arrastrado por la mediocridad. Este mensaje es solo el comienzo. No nos detendremos. Los hinchas estamos despiertos, organizados y decididos a defender el club que amamos y que merece mucho más.

No pedimos favores. Exigimos respeto, responsabilidad y acción".