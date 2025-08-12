Juzgado falló en contra de Millonarios por tutela que le instauró una acción de tutela

Este martes 12 de agosto se conoció que la justicia falló en contra de Millonarios en una acción de tutela que Michael Andrés Méndez, hincha del equipo, había instaurado en días pasados contra la institución que ahora deberá ceder ante el pedido del aficionado.

PUBLICIDAD

Todo se derivó por unas pancartas que no le permitieron entrar al estadio Nemesio Camacho El Campín al aficionado en las cuales hacía reclamos contra los directivos reclamando inversión.

Vea acá: Varios asistentes al velorio de Miguel Uribe Turbay se están sacando fotos con el féretro de fondo

Ante la negativa a ingresar estos elementos, el hincha acudió a los estados judiciales en donde un Juzgado de Pequeñas Causas le dio la razón y ahora no le podrán prohibir el ingreso de este tipo de elementos.

El medio Los Millonarios.Net compartió este fallo, mencionando que “El Juzgado 84 de Pequeñas Causas falló a favor del hincha y ordenó a Azul & Blanco, Millonarios F.C., permitir pancartas con mensajes de protesta pacífica. La jueza señaló que frases como “Amber Capital, Inviertan Bien o Vendan” y “Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero” son opiniones legítimas y no incitan a la violencia”.

Además se reveló la imagen de la sentencia que señala: “Ref. Acción de Tutela No. 11001-41-89-084-2025-01300-00 adelantada por MICHAEL ANDRÉS MÉNDEZ TORRES en contra de AZUL & BLANCO S.A.S. MILLONARIOS FÚTBOL CLUB, GRUPO SENCIA BOGOTÁ, PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y DIMAYOR.

Comunico a usted que mediante fallo proferido el once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025), se CONCEDIÓ PARCIALMENTE la acción de tutela por usted presentada.

Conforme lo anterior, se ORDENÓ a la accionada “Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A., que se abstenga de realizar acciones tendientes a prohibir, restringir, sancionar o limitar el ingreso de elementos visuales como banderas y pancartas que tengan propósito de protestar pacíficamente contra el equipo, sus directivos, representantes presentantes legales y/o jugadores, de cualquier asistente a eventos deportivos, siempre y cuando aquellos elementos visuales atenten no contra la vida, honra, dignidad y buen nombre de aquellos, ni mucho menos inciten al odio o a actos violentos en lo que atañe a las frases expuestas en las pancartas 2 y 4, “Amber Capital, Inviertan Bien o Vendan”, “Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero””.