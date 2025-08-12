“Eso afecta a un equipo grande”, Jorge Luis Pinto señaló la razón de la crisis de Millonarios

El inicio del segundo semestre ha sido caótico para Millonarios, pues además de ocupar la última posición de la tabla luego de cuatro partidos donde apenas sumaron un punto, la relación con los hinchas parece rota.

Jorge Luis Pinto, experimentado entrenador, quien también dirigió al cuadro ‘Albiazul’, dio su opinión sobre los motivos que tienen a Millonarios en esta crisis.

Vea acá: Hinchas de Millonarios exigen la destitución inmediata de Gustavo Serpa y Enrique Camacho

El entrenador asistió al evento 'Football Axis Summit’ que se desarrolla en Bogotá, que cuenta con grandes figuras como Juan Fernando Quintero, Mario Alberto Yepes, Néstor Lorenzo, Luis Amaranto Perea, entre otros.

En medio de los diálogos con diferentes medios de comunicación, Jorge Luis Pinto habló con ‘Rivera Sports’, donde confesó que la nómina actual de Millonarios le parece inferior a la que tenía en el pasado.

Pinto no señaló a David González, así como tampoco le buscó más razones al mal momento que vive el equipo. Según Jorge Luis, el plantel actual de Millonarios no está a la altura de esta institución:

“Hay una palabra que reúne todo, se ha bajado en categoría de nómina y eso afecta a un equipo grande. Las nóminas de Millonarios tienen que tener un mejor estatus y hoy ha decrecido”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Luego de que Dimayor aplazara el clásico capitalino que estaba programado para este miércoles 13 de agosto, Millonarios jugará contra Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Este encuentro se disputará el domingo 17 de agosto a partir de las 6:10 de la tarde y será fundamental para las aspiraciones del equipo si quiere empezar a enderezar el camino.

En cuando al partido contra Independiente Santa Fe, todavía no hay fecha confirmada para disputarse, pero se estima que se disputará en el mes de octubre.