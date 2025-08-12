Ya hay fecha y hora para el clásico Santa Fe vs Millonarios, según César Augusto Londoño

El partido entre Santa Fe y Millonarios, que se iba a disputar este miércoles 13 de agosto, se aplazó debido a la violencia que se presentó en el Movistar Arena durante el concierto de Damas Gratis.

La Dimayor hizo lo posible para que no se cambiara la fecha, pero finalmente la Comisión de Seguridad no aprobó, así que tuvieron que buscar nueva fecha.

Sin embargo, César Augusto Londoño adelantó que ya hay fecha para este clásico capitalino.

Según informó el periodista de ‘El Pulso del Fútbol’, la Dimayor programó el juego para el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 6:20 de la tarde.

“Confirmado, el clásico Santa Fe vs Millonarios, que se aplazó de la fecha 7, será el 25 de octubre a las 18:20 en el Campin”, escribió César Augusto Londoño en su cuenta de X.

Sobre el papel, ambos equipos tenían libre aquel fin de semana, pues Santa Fe visita a Boyacá Chicó el 18 de octubre y vuelve a jugar con Junior doce días después en Barranquilla. Por su parte, Millonarios recibe el 19 de octubre a Bucaramanga y el 29 de octubre se enfrenta a Once Caldas, también en El Campín.

Cabe resaltar que Santa Fe será local de este partido, pero se desconoce si habrá ingreso de público visitante. En los más recientes partidos, se ha permitido un aforo de 5.000 hinchas del equipo rival, pero con la violencia tan reciente en el fútbol colombiano, podrían impedir la presencia de ambas hinchadas.

¿Cuándo es el otro clásico capitalino?

Como es costumbre, al semestre se juega el clásico en dos ocasiones. El que aplazaron para octubre corresponde a la fecha 17, mientras que para el 6 de septiembre está programado el otro enfrentamiento de Millonarios y Santa Fe, esta vez, con la localía para el cuadro ‘Embajador’.